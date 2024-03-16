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Tekirdağ'da bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi

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Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda birçok şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Kazımiye Mahallesinde K.B.T. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 113 gram esrar, 1 adet hassas Terazi, 1 adet kilitli demir kasa, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL Para ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ekiplerce devam eden çalışmalarda ise Çorlu Açık Cezaevinden firar eden B.A. isimli şahıs Büyükyoncalı Aziziye Mahallesinde yakalandı. Şahsın yanında bulunan E.Ö. ve D.T. isimli şahıslarında yapılan üst aramasında 700 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma işlemleri başlatıldı.

Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi'nde de S.B. isimli şahsın aracında tabanca, şarjör ve 56 adet fişek ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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