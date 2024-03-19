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Tekirdağ'da 250 litre sahte içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte/kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önüne geçildi. Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 250 litre sahte içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte/kaçak alkollü içki üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayda şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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