Tekirdağ'da 250 litre sahte içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte/kaçak alkollü içki üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayda şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ