Tehlikeli kovalamaca yürekleri ağza getirdi

Çorum'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan ve yakalanacağını anlayınca yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü, çarşı mahalle bekçileri tarafından mezarlık içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. (22) yönetimindeki plakasız otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından araç, Çiftlik Caddesi üzerinde yol kapatılarak durduruldu. Geri giderek kaçmaya çalışan otomobil, polis aracına çarparak durdu. Araçtan çıkarak yaya halde kaçmaya başlayan sürücü, çarşı mahalle bekçileri tarafından Çiftlik Mezarlığı içerisinde yakalandı. Araçta bulunan U.C.K. (20) ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kovalamacaya karışan plakasız araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücüye 54 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM