Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ağır hasar oluştu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Çukurköy Mahallesi Şaban Dede Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kavşağa girmeye çalışan bir otomobil ile şehir içinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Bu kazayı fark edemeyen üçüncü bir otomobil, önceki kazaya karışan araçlara çarpıp yol kenarındaki bankete çıkarak durabildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda ağır hasar oluştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title