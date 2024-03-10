Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Dağçeşme Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada sürücü A.D., yaralandı. A.D. ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA