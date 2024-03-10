Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dağçeşme Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada sürücü A.D., yaralandı. A.D. ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir? DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir? DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir? DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir? DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir? DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir? DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menderes adayı Gülhan Akyol kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title