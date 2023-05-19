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Tatvan'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Tatvan'da zincirleme kaza: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Caddesi fuar alanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 68 KT 808 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin hatalı sollama yapması sonucu 34 DD 5114 plakalı Fiat Doblo marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde olan 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu hafif olan 2 kişinin ayakta tedavileri yapılırken, biri ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden trafiğe açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Volkswagen Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler

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