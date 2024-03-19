Tatvan'da kar yağışından mahsur kalanlar kurtarıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışından dolayı yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Tatvan ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tatvan- Van kara yolunun 20 ile 30'uncu kilometreleri arasında onlarca tır mahsur kaldı. Karayolları ekipleri saatlerce mesai harcayarak yolları temizleyip mahsur kalanları kurtardı. - BİTLİS