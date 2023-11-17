Tarsus'ta cinayet olayı: 7 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayının ardından yapılan aramalarda, 7 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cinayet sonrası yapılan aramalarda evlerden cephanelik çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cinayet olayının ardından tarafların evlerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'nde Mehmet Can K.'nın, M.K. tarafından silahla öldürülmesi olayının ardından tarafların silah temin ettiği bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, husumetli tarafların olayı devam ettirmesini önlemek amacıyla 2 ev ve 2 işyerinde arama yapan ekipler, 7 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 400 fişek ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.