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Tarlasını sulamak isteyen çiftçi ağaçların arasında erkek cesedi buldu

Tarlasını sulamak isteyen çiftçi ağaçların arasında erkek cesedi buldu

İstanbul Çatalca'da tarlasını sulamak isteyen bir çiftçi, ağaçların arasında erkek cesedi buldu.

İstanbul Çatalca'da tarlasını sulamak isteyen bir çiftçi, ağaçların arasında erkek cesedi buldu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde lüks bir otomobil de bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sulamak isteyen bir köylü, tarla kıyısında bulunan ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldu. Vatandaş durumu hemen polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İlk incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde maktule ait olduğu düşünülen lüks bir araçta park halinde bulundu. Cesedi bulan vatandaş ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülürken, maktulün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ferhatpaşa Mahallesi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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