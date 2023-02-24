Tacikistan'ın Çin sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre Tacikistan'ın Çin sınırında yer alan Dağlık Badahşan özerk bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybına dair henüz ihbar alınmadığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıklarken, merkez üssünün Tacikistan'ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğu bilgisini paylaştı.

Deprem ayrıca Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de güçlü bir şekilde hissedildi. - DUŞANBE