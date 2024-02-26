Şüpheli araçta sikkeler bulundu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda yaptıkları çalışmada A.O. isimli şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 17 adet sikke bulundu ve işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçtan sikkeler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda yapılan çalışmalarda A.O. isimli şahsın idaresindeki araç durduruldu. Yapılan aramalarda şahsın aracından 17 adet sikke ele geçirilerek işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ