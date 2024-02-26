Şüpheli araçta sikkeler bulundu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçtan sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda yapılan çalışmalarda A.O. isimli şahsın idaresindeki araç durduruldu. Yapılan aramalarda şahsın aracından 17 adet sikke ele geçirilerek işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ