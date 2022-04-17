Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında iki parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında iki parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezi Kültür Mahallesi 304. Sokak üzerinde şüpheli şahıs durdurdu. Şüpheli şahıs E.T'nin üst aramasında iki parça halinde 6,7 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şahsın 2 hırsızlık olayından aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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