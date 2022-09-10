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Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi

Sultangazi'de yüzünü şalla kapatan bir kadın ile şapka ve cerrahi maske takan adam, bir dükkanın önündeki elektrikli süpürgeyi çaldı.

Sultangazi'de yüzünü şalla kapatan bir kadın ile şapka ve cerrahi maske takan adam, bir dükkanın önündeki elektrikli süpürgeyi çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bir züccaciye dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cerrahi maske ve şapka takan bir kişiyle şal takarak yüzünü gizleyen bir kadın, iş yerinin önünden 2 bin 500 TL değerinde elektrik süpürgesi çaldı. Mağaza çalışanlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak süpürgeyi çalan kadın önden giderken, siyah maske ve beyaz şapkayla kimliğini gizleyen adam sağı solu kontrol ederek arkasından gitti. Hırsızların olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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