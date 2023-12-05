Sosyal medya dolandırıcısı Mersin'de yakalandı

Türkiye'nin birçok ilinde sosyal medyadan dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında davalar açılan sanık, Mersin'de yakalandı. Şahsın, hakkında açılan davalarla ilgili ifade vermesi ise 5 gün sürdü.

48 suçtan aranıyordu...Yakalanan sanığın ifadesi 5 gün sürdü

Türkiye'nin birçok ilinde sosyal medyadan dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 48 dava açılan şahıs Mersin'de yakalandı

MERSİN - Türkiye'nin birçok ilinde sosyal medyadan dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında davalar açılan sanık, Mersin'de yakalandı. Şahsın, hakkında açılan davalarla ilgili ifade vermesi ise 5 gün sürdü.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşmeli yol uygulaması noktasında 8 aydır 48 suçtan aranma kaydı olan 21 yaşındaki O.T.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılıktan 74 kaydı bulunan, 48 dosyadan ise ifadesi alınması gereken O.T. mahkemeye çıkartıldı. Sanık, ses ve görüntülü bilişim sistemiyle (Segbis) 48 ayrı suçtan hakkında dava açılan mahkemelere bağlanarak ifade verdi. İfade işlemi 5 gün süren sanık tutuksuz yargılanması devam etmek üzere serbest kaldı.

Yargılanması devam edecek olan sanığın yaklaşık 15'i İstanbul olmak üzere İzmir, Kocaeli, Kayseri, Balıkesir, Şırnak, Yozgat, Bursa, Adana, Eskişehir, Kütahya, Tokat, Ankara, Mersin, Van, Manisa, Denizli, Kırşehir, Samsun, Yalova, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kars, Niğde, Aksaray, Hatay ve Muğla'dan birçok kişiyi sosyal medyadan dolandırdığı iddia ediliyor.