Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan T.B. ve O.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 6 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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