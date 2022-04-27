Son dakika haberleri! Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir kişi, evinde karnından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir kişi, evinde karnından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede kuaförlük yapan 35 yaşındaki Hıdır Yücesoy evinde karnından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Aile bireylerinin 112 ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine eve giden ekipler, Yücesoy'un öldüğünü tespit etti. Yanında pompalı tüfek bulunan Yücesoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title