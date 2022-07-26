Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de erkek Kur'an kursunda korkutan yangın Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de 6 katlı erkek Kur'an kursu binasının en üst katındaki yemekhanede yangın çıktı. Sultanbeyli'de 6 katlı erkek Kur'an kursu binasının en üst katındaki yemekhanede yangın çıktı. Binada bulunan 40'a yakın öğrenci tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Binadan çevreye dumanların yayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesinde bulunan 6 katlı Soğuksu Erkek Kur'an Kursunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın en üst katındaki yemekhanede çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Binada buluna 40'a yakın öğrenci hızla dışarı tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ardından binada duman tahliyesi işlemi gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkan binanın en üst katındaki pencerelerden çevreye dumanların yayıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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