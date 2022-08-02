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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timlerinin uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 277 gram uyuşturucu madde ile 118 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timlerinin uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 277 gram uyuşturucu madde ile 118 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 118 adet kenevir bitkisi, 277 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri H.Y. isimli şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan' adli işlem yaparken, A.U. ve F.K. isimli şüpheli şahıslar da gözaltına alındı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.U. ve F.K. isimli şüpheli şahıslardan A.U. mahkeme tarafından '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kenevir ekimi' suçundan tutuklanırken, F.K. isimli şüpheli şahıs ise 'Kamu Malına Zarar Verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Kenevir Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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