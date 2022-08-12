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Son dakika haberi... Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

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Son dakika haberi... Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Pertek ilçesinde yapılan aramada bir şahsın evinde esrar maddesi, kenevir tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Pertek ilçesinde yapılan aramada bir şahsın evinde esrar maddesi, kenevir tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa ait ikamette yapılan adli arama neticesinde bir miktar esrar maddesi ve kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiği belirtildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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