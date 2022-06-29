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Seyir halindeki 2 TIR'ın karıştığı kazada faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 2 TIR kaza yaptı.

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 2 TIR kaza yaptı. TIR'ların kullanılmaz hale geldiği kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, yere saçılan maddeler yol temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkii Ankara istikametinde, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'dan Irak'a mal sevkiyatı yapan Süleyman Sarıboğa'nın kontrolündeki 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolden çıkan TIR önde seyir halde olan Mehmet Atbaş'ın kontrolündeki 34 DN 4562 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki TIR da savrulurken Süleyman Sarıboğa'nın kullandığı TIR'ın ön kısmı dağıldı. Mazot deposu da delinen TIR'ın yakıtı yola aktı. Kazaya karışan diğer TIR'daki malzemeler ise yola saçıldı. Jandarma ekipleri yolu bir süre kapattıktan sonra ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan 2 TIR'da da maddi hasar oluşurken, kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle TIR'lardan yola akan yakıt yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yol temizlik görevlileri tarafından yol temizlenirken kaza yapan TIR'lar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan Jandarma Marmara 3. Sayfa Haberler

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