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Son dakika haberi! Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi! Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana geldi. Samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapürçek Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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