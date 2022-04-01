Son dakika haberi... Down sendromlu kayıp çocuğu jandarma dağlık alanda buldu

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde kaybolan 6 yaşındaki down sendromlu çocuk, jandarma ekipleri tarafından evinin 9 kilometre ilerisinde dağlık alanda bulundu.

Kalkankaya köyünde yaşayan down sendromlu Ruken Özbek'in (6) sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca çocuğun bulunabilmesi amacıyla çok sayıda ekip gönderilirken, iz takip köpeği ve dron ile de arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan 5 saatlik arama sonucunda saat 16.00 sıralarında çocuk evine 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu. Yürümekten yorgun düşen çocuğu jandarma ekipleri kucaklarında taşıdı. Küçük çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ