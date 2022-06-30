Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da korkutan yangın. Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bacanın alev almasıyla apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın dış cephesini boydan boya kaplayan baca alev aldı. Apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevreyi saran dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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