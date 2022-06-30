Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da korkutan yangın.

Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bacanın alev almasıyla apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın dış cephesini boydan boya kaplayan baca alev aldı. Apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevreyi saran dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title