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Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi

Son dakika haber... DÜZCE(İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Datça ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen ve saatlerdir devam eden yangına müdahale için Düzce'den de ekip gönderildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gece saatlerinde 3 araç 7 itfaiye eri yola çıktı.

Başkanı Faruk Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek "Dualarımız sizinle" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi İtfaiye Muğla Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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