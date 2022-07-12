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Son dakika haber: Yayla festivaline giden genç kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Yayla festivaline giden genç kazada hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz Dağı Yayla Festivaline gidenlerin üzerinde bulunduğu M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yalçın Gürel (18) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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