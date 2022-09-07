Son dakika haber! Vietnam'da karaoke barda yangın: 12 ölü, 40 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Vietnam'da bir karaoke barda yangın çıkması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Vietnam'da bir karaoke barda yangın çıkması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz ayda Hanoi'de başka bir karaoke barda çıkan yangında da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti. - HANOİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vietnam 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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