Son dakika haber... Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu 28 yaşındaki oto yıkama işi yapan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi 5 Nolu Sokakta dün gece saat 21.30 sıralarında sanayi sitesinde tostçuluk yapan A.Ç. (37) ile oto yıkama işi yapan Kasım Evrengül (28) arasında kavga çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavgada A.Ç., Kasım Evrengül'ü göğsünden bıçakladı. Kasım Evrengül göğsünden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. A.Ç. olaydan sonra suç aletiyle birlikte firar ederken, polis ekipleri A.Ç.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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