Cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği ile kopya girişimi polisin dikkatiyle engellendi - Haberler

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Cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği ile kopya girişimi polisin dikkatiyle engellendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği ile kopya girişimi polisin dikkatiyle engellendiVAN Van'da sınavda kopya çekmek için cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği polisin dikkati sonucu bulundu.

Cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği ile kopya girişimi polisin dikkatiyle engellendi

VAN Van'da sınavda kopya çekmek için cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği polisin dikkati sonucu bulundu. Yakalanan 4 şüpheli şahısla ilgili adliye soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimiz 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği, 1 adet iletişim/haberleşme düzeneği, 1 adet kulak içi gizli kulaklık, kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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