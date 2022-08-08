Son dakika haber | Otomobil traktörün taşıdığı su tankerine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haber | Otomobil traktörün taşıdığı su tankerine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | Otomobil traktörün taşıdığı su tankerine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Çal ilçesinde otomobilin traktörün taşıdığı dolu su tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde otomobilin traktörün taşıdığı dolu su tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesiyle beraber eve gitmek için yola çıkan E.E. (20) idaresindeki 15 LD 363 plakalı otomobil, ana yoldan karşıya geçmeye çalışan E.E. kontrolündeki 18 AE 932 plakalı traktörün taşıdığı dolu su tankerine süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların hurdaya döndüğü kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan kişileri çıkardı. Otomobilden çıkarılan aynı aileden sürücü E.E., yolcu konumundaki Mustafa Erkarslan (50), eşi E.E. (48), D.E. (27) ve traktörü sürücüsü E.E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazadan sonra acı haber geldi

Ağır yaralı olan Mustafa Erkarslan, Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Erkarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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