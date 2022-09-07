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Son dakika haber! Feke'de kenevir operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Feke'de kenevir operasyonu

Son dakika haber: Adana'nın Feke ilçesinde bir bahçede 91 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'nın Feke ilçesinde bir bahçede 91 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feke Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Mansurlu Mahallesi'nde S.M. isimli şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Dron destekli aramada 91 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, S.M. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kenevir Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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