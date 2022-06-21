Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 57 şahsı yakalarken, operasyonlarda 3 ateşli silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 574 adet sentetik uyuşturucu hap, 29 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 508 adet sikke ile tarihi eser ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 13 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa