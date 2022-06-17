Sokakta kuzenini öldüren şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de tartıştığı kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı.
Niğde'de tartıştığı kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı.
Kentte dün meydana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan S.K., ile O.B sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. - NİĞDE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa