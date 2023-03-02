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Soba patladı, facianın eşiğinden dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Soba patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da ahşap mobilya iskeletlerinin bulunduğu bir depoda sobanın patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Samsun'da ahşap mobilya iskeletlerinin bulunduğu bir depoda sobanın patlaması sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangında depo içerisinde bulunan malzemeler zarar gördü.

Yangın, Canik ilçesi Yenimahalle Yahşihan Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Bir mobilya dükkanının deposu olarak kullanılan ve kanepe, koltuk gibi mobilya iskeleti bulunan depo içerisindeki soba patladı. Sobanın patlamasıyla etrafa saçılan kıvılcımlar çevrede bulunan tahtaları ve kartonları yaktı. Yangın fark eden çevre esnafı 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangının yaşandığı deponun çevresinde kereste satan dükkanların bulunması panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin ve çevre esnafının çabalarıyla yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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