Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu. Deprem sonucunda yıkım yaşanmazken, bazı binalarda çatlaklar oluştu.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 4.4 büyüklükteki depremin merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saat 01.27'de 4.4 büyüklükte deprem meydana gelmişti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek depremin merkez üssü Külahlı köyüne giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Şimşek, depremden kaynaklı yıkım yaşanmadığını, bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu belirtip, oluşan zararların biran evvel giderileceğini söyledi. - SİVAS