Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ünlü Cığır, geçtiğimiz gün görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk babası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Tören, Şehit, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title