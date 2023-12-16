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Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

16 Aralık 2023 17:16 Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan bir yaya ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.