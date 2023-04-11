Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL - Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şişli'de 24 Ağustos 2021'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü sanık Ahmet Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı hazır bulundu.

"Videolarda da belli elimden gelen her şeyi yaptım"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Tunç, "5 senedir halk otobüsü şoförlüğü yapıyorum ve hala da devam ediyorum. Kaza sırasında elimden gelen her şeyi yaptım arabanın bir anda durmama ihtimali olduğu için sola doğru kırdım. Arabamda 50'ye yakın yolcu vardı. Daha büyük bir olaya sebebiyet verecektim, o anda vefat eden amca tam orta şeritteydi. Altıma alma ihtimalim vardı. Sol tarafta ağaçlar olduğu için oraya kırdım, kaza olayı en sağ köşemde gerçekleşti. Videolarda da belli elimden gelen her şeyi yaptım. Beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı ise olayda müvekkilin kusursuz olduğunu düşündüğünü, kazanın maktulün otobüslerin arasından çıkıp yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışması sebebiyle gerçekleştiğini söyleyerek beraatını istedi.

1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Tunç'u 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve herhangi bir sabıkası olmadığı gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Tunç'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.