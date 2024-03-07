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Şırnak-Siirt kara yolunda minibüs kazası: 1 yaralı

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Şırnak-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü yoldan çıktı ve 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak- Siirt kara yolu Yeniaslanabaşar köyü mevkiinde yolcu minibüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'en Şırnak istikametinde gelen Reşit Baykan yönetimindeki 56 BC 257 plakalı Ford marka yolcu minibüsü, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde yolun kaygan olması nedeni ile yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 1 yolcu hafif yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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