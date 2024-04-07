Sinop'ta yapılan aramada reçine esrar ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta yapılan aramada, reçine esrar ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Türkeli - Kastamonu karayolunda yapılan uygulamada, şüpheli şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 24 gram reçine esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlanıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP