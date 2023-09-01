Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, metamfetamin, toz uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek- Sinop kara yolunda devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve içerisindeki 2 zanlının üzerinde yapılan aramada, 57 gram metamfetamin, 6 gram toz uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.