Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, metamfetamin, toz uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.