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Sinop'ta ticari taksi yayaya çarptı, ağır yaralı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı ağır durumda.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi K. idaresindeki 57 T 5002 plakalı ticari taksi, Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Ö. (70) isimli yayaya çarptı. Ağır yaralanan Fati Ö., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkeli Sinop Yaralanma Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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