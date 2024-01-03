Sinop'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 134 adet fişek ve 3 bin 550 euro ile 2 bin TL de ele geçirildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 euro ve 2 bin TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP