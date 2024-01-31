Sinop'ta bir apartmanın çatı katında yangın çıktı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
İlçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin çatı katını kaplayan alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP