Silahlı yağma suçundan aranan şahıs Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kontrolünde yapılan denetimde, silahlı yağma suçundan aranan bir şahıs yakalandı. C.E. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Silahlı yağma suçundan 21 yıl 26 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şahıs, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol noktasındaki denetiminde hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 21 yıl, 26 ay, 15 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.E. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan C.E. cezaevine gönderildi. - MUĞLA