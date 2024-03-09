Siirt'te 2,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, narkotik şube ekipleri, Van ve Hakkari'den kentte getirilen 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınarak Siirt'e getirilen R.E ve O.B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT