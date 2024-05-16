Üye Girişi
Haberler

Serik'te otomobil virajı alamayarak devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Sürücü ve yolcular kaza sonrası aracı terk ederek olay yerinden uzaklaştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Kaza sonrası görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ile birlikte yolcular aracı bırakıp yaya olarak kaza yerinden uzaklaştı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 BGF 636 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tuğlalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracı terk edilmiş vaziyette buldu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 kişinin araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı Abdil Çimen, "Burada yol kenarına herkes aracını park ediyor. Sürücülerin görüş açısını kapatıyor. Bu durum kazalara neden oluyor. Gördüğünüz gibi sonuç ortada" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Antalya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye

Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title