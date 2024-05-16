Serik'te otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde meydana geldi. Yusuf K.C.'nin (26) kullandığı 01 AFV 789 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken yolda atık su borusu için bulunan park halindeki iş makinesine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası sürücü Yusuf K.C. ile yolcu olarak bulunan Ahmet A.B. (26) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA