Serdivan'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın: Bir Kişi Yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın sonucunda mahalleli sokağa döküldü. Yangın sırasında bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Meydana gelen olayda yangınların arasından kurtulmaya çalışan bir kişi yaralandı.
32 Evler Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken mahallesi ise sokağa döküldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken S.A. isimli bir kişi alevlerden kurtulmaya çalışırken yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA