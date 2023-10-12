Şehit komando er kabri başında anıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Er Erol Haspulat, şehadetinin 31. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Er Erol Haspulat, şehadetinin 31. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Cizre J. Komando. Bölük Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 12 Ekim 1992 tarihinde Cizre ilçesi Aşağıdere köyü Pozitif Tepe mevkisinde arama tarama faaliyeti esnasında pusu kuran bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Erol Haspulat, şahadetinin 31.yılında Çetinkaya Mahallesi'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi.
Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Çetinkaya Mahallesi Camisi İmamı İsmail Hakkı Sipahi'nin okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.
Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, şehidin adının verildiği İMKB Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Türken, okulun öğrencileri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN