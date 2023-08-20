Sason'daki tarihi Sevek mesire alanı güvenlik korucuları tarafından korunacak

Batman'ın Sason ilçesindeki 900 yıllık çınar ağaçları ve tarihi Sevek çeşmesinin bulunduğu Sevek mesire alanı, güvenlik korucuları tarafından korunacak.

İlçedeki tarihi mesire alanının artık daha güvenli olduğunu belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, "Sevek parkında Sason halkımızın ve tüm misafir ailelerimizin daha rahat ve huzurlu şekilde, kaliteli vakit geçirebilmeleri için güvenlik korucularımızdan oluşan 12 kişilik ekip göreve başladı. İlçe Emniyet Amirliğimiz emir komutasında 7/24 görev başında olan güvenlik korucularımız parkın daha güvenli ve daha huzurlu hale gelmesi için denetlemelerine devam ediyor. Daha düzenli ve güvenli sosyal alan amacıyla kaymakamlığımızca yapılan güvenlik kulübesi ve kamera sistemi sayesinde denetlemeler daha da aktif şekilde sürdürülüyor" dedi. - BATMAN